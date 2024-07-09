В Україні 9 липня змінили обсяг відключень світла

В Україні у вівторок, 9 липня, змінили обсяги обмежень споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Сьогодні, 9 липня, змінено обсяг застосованих обмежень споживання. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що обсяг обмежень після 16:00 уточнюватиметься.



Раніше повідомляли, що 9 липня в Україні застосовуватимуть обмеження споживання протягом усієї доби.



«З ранку та до 14:00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень. Далі — з посиленням спеки — планується застосовувати 3-4 черги», — зазначили у відомстві.



В «Укренерго» зазначили, що 1 черга графіків — 4 години обмежень на добу, 2 черги — 8 годин обмежень на добу, 3 черги — 12 годин обмежень на добу, 4 черги — понад 12 годин обмежень на добу.



Нагадаємо, ми писали, що в Україні можуть вимикати світло взимку на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму треба робити наприкінці серпня.