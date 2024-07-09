РФ зруйнувала 100-річний храм УПЦ у Покровському районі

Росіяни атакували храм на Донеччині. Фото: УПЦ

У селищі Новоекономічне Покровського району Донецької області у зв'язку з російською атакою зруйновано храм Української Православної Церкви (УПЦ). Про це повідомили у Telegram-каналі.



Як зазначається, зазнав руйнувань храм на честь Пречистого Різдва Богородиці. На оприлюднених кадрах можна побачити, що в результаті російського обстрілу розбито вікна, зруйновано стіни, стелю та вівтарну частину.



Відомо, що храму було 110 років, святиня залишалася цілою і за часів більшовицької влади, і за часів Другої світової війни.



Раніше ми писали, що місто Мирноград Донецької області потрапило під обстріл сьогодні вночі, 9 липня. Внаслідок атаки є пошкодження.