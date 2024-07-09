У росіян великі втрати. У ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру після виходу українських військ з мікрорайону «Канал»

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук

На Часовоярському напрямку бойові дії не припиняються. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, буквально станом на 17:00 були три безрезультатні російські штурми в районі Часового Яру, сіл Григорівка та Андріївка.

«Сили борони тримаються та дають окупантам адекватну відповідь. У ворога там великі втрати. Минулої доби було знищено 65 окупантів, ще 118 – отримали поранення», – сказав Назар Волошин.

Спікер ОСУВ «Хортиця» розповів, що по Часовому Яру та околицях війська Росії завдають ударів некерованими авіаційними ракетами.

«На цьому напрямку минулої доби зафіксували 1320 мінометних та артилерійських обстрілів. Було 104 скиди з дронів. Зафіксовано понад 280 обстрілів Часового Яру з усіх видів озброєння. Авіація завдала вісім ударів. Тому скажу, що ворог справді там активізує свої зусилля і продовжує штурмувати Часів Яр, зокрема намагається і з Торецького напрямку. Наразі Сили оборони не дають ворогу просунутися. Часів Яр тримається», – підкреслив він.

Як зазначив Волошин, російська армія також не може перейти канал «Сіверський Донець-Донбас».

«Вони намагаються, але наші війська їм цього не дозволяють», – резюмував спікер.

Нагадаємо, що 3 липня аналітики DeepState повідомили про повне захоплення росіянами мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.

Пізніше у проєкті DeepState повідомили, що російська армія стерла мікрорайон «Канал».

Вже 4 липня у ЗСУ підтвердили вихід українських військ із мікрорайону «Канал».