Через часті обстріли понад 200 сімей з дітьми примусово евакуюють з Харківської та Донецької областей

У Харківській та Донецькій областях з окремих населених пунктів евакуюють понад 200 дітей. Як повідомляє міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України, евакуація — обов'язкова.



«Через ситуацію з безпекою в окремих населених пунктах Харківської та Донецької областей запровадили примусову евакуацію дітей. Рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану», — повідомили у міністерстві.



Зокрема, схвалено обов'язкову евакуацію примусовим способом 186 дітей з їхніми сім'ями із 38 населених пунктів Ізюмського, Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Таку евакуацію планують провести упродовж 60 днів.



У Донецькій області йдеться про населені пункти Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. Звідти планується евакуювати 38 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.