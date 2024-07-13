За сутки армия РФ убила 6 и ранила 22 жителей Донецкой области

За 12 июля из-за российских обстрелов погибли 6 жителей Донецкой области: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв российских оккупантов в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Как сообщалось, российские войска сбросили авиабомбу на Лиман Донецкой области. Бомба упала в частном секторе — есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили. Ранены 4 человека.



Кроме того, возросло количество жертв сегодняшнего обстрела Мирнограда — известно о 3 погибших и 10 раненых.



В Константиновке оккупанты попали по территории предприятия, убили 2 людей и 3 ранили.