Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

За сутки армия РФ убила 6 и ранила 22 жителей Донецкой области

13 июля 2024, 09:47

За сутки армия РФ убила 6 и ранила 22 жителей Донецкой области

За 12 июля из-за российских обстрелов погибли 6 жителей Донецкой области: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. 

Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв российских оккупантов в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Как сообщалось, российские войска сбросили авиабомбу на Лиман Донецкой области. Бомба упала в частном секторе — есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили. Ранены 4 человека.

Кроме того, возросло количество жертв сегодняшнего обстрела Мирнограда — известно о 3 погибших и 10 раненых.

В Константиновке оккупанты попали по территории предприятия, убили 2 людей и 3 ранили.

ТЕГИ

Места
Константиновка Лиман Часов Яр Мирноград
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:05
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
23:57
Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ
22:30
«ДНР» утверждает, что дроны атаковали два пассажирских автобуса в Донецке
22:00
В оккупированных городах Донецкой области теперь запрещено просить милостыню: «ДНР» приняла «закон»
21:09
«ДНР» отчиталась о годовом «бюджете» — он почти полностью состоял из российских поступлений
16:47
На Константиновку Донецкой области российские войска сбросили управляемую авиабомбу
15:42
В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина
15:18
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:45
На Донетчине российские военные убили пожилую женщину и заселились в ее дом – «Жовта Стрічка»
11:25
В оккупированном Донецке приговорили сотрудника ОБСЕ к 14 годам тюрьмы
11:25
Город Николаевка под Славянском Донецкой области подвергся российскому обстрелу
10:19
В оккупированном Луганске может остановиться общественный транспорт. Что известно
09:59
Авиация РФ сбросила бомбы на жилой сектор Харьковщины: есть погибшие и пострадавшие
08:06
Россияне обстреляли Украинск Донецкой области из «Смерча»
23:41
Главное за день: Трасса «Константиновка-Покровск» обстреливается. РФ захватила Евгеновку
14:49
При обстреле оккупированного Донецка пострадал один человек
14:28
В захваченном Луганске горит склад горюче-смазочных материалов
08:00
В Донецке российская ПВО сбила ракету над территорией больницы
23:41
Главное за день: Норвегия передает Украине F-16. Россияне снова расстреляли украинских пленных
19:04
Российская армия максимально истощилась в Харьковской области — ВСУ
все новости
11:39
График отключений света сегодня станет жестче с 14 часов
11:05
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
10:28
Беспилотники РФ ночью атаковали Славянск, разрушен дом
10:10
В Ростовской области горит нефтебаза — ее атаковали беспилотники
09:47
За сутки армия РФ убила 6 и ранила 22 жителей Донецкой области
09:15
На Донетчине ночью были сбиты российские дроны
23:57
Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ
23:25
В России YouTube стал работать медленнее — причины
22:30
«ДНР» утверждает, что дроны атаковали два пассажирских автобуса в Донецке
22:00
В оккупированных городах Донецкой области теперь запрещено просить милостыню: «ДНР» приняла «закон»
21:09
«ДНР» отчиталась о годовом «бюджете» — он почти полностью состоял из российских поступлений
20:13
Россия использует в ракетах и дронах компоненты из десятков стран
19:20
Россия нанесла авиаудар по Лиману — есть раненые
19:05
Графики отключения света в субботу будут мягче
18:41
Обстрел Мирнограда и Константиновки: названо число жертв
18:11
В Польше разбился военный самолет: погиб пилот
17:05
Армия РФ «потеряла интерес» к штурмам Часов Яра. Куда сместилось внимание оккупантов
16:55
Россияне сегодня уже совершили 29 атак на Покровском направлении
16:47
На Константиновку Донецкой области российские войска сбросили управляемую авиабомбу
16:27
В Подмосковье разбился самолет «Сухой Суперджет»: весь экипаж погиб
все новости
ВИДЕО
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ► Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
13 июля, 11:05
В Польше упал самолет. Фото: rmf24 В Польше разбился военный самолет: погиб пилот
12 июля, 18:11
В РФ разбился самолет. Фото: соцсети В Подмосковье разбился самолет «Сухой Суперджет»: весь экипаж погиб
12 июля, 16:27
Дым после «прилета» в оккупированном Мариуполе. Фото: «Новости Донбасса» В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: предварительно, есть «прилет» в районе аэропорта
12 июля, 14:10
Обстрел РФ в Запорожской области, сгорело почти 4 га хлеба. Фото: ГСЧС Запорожской обл Обстрел РФ в Запорожской области: сгорело почти 4 га хлеба
12 июля, 11:58
Россияне обстреляли Николаевку под Славянском Донецкой области. Фото: Донбасс оперативный/Telegram Город Николаевка под Славянском Донецкой области подвергся российскому обстрелу
12 июля, 11:25

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор