За добу армія РФ вбила 6 та поранила 22 жителів Донецької області

За 12 липня через російські обстріли загинули 6 жителів Донецької області: 4 у Мирнограді та 2 у Костянтинівці. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Ще 22 людей в області за добу дістали поранень.

Загальну кількість жертв російських окупантів на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Як повідомлялося, російські війська скинули авіабомбу на Лиман Донецької області. Бомба впала у приватному секторі — є пошкоджені будинки та знищені автомобілі. Поранені 4 людей.



Крім того, зросла кількість жертв сьогоднішнього обстрілу Мирнограда — відомо про 3 загиблих та 10 поранених.



У Костянтинівці окупанти влучили у територію підприємства, вбили 2 людей та 3 поранили.