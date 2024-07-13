За сутки российские войска разрушили и повредили 36 жилых домов в Донецкой области

В полиции Донецкой области рассказали, каким оружием российские войска атаковали регион в течение пятницы, 12 июля.



Как сообщалось, армия РФ атаковала 17 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Николаевка, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселки Острое, Островское, села Диброва, Заря, Леонидовка, Мариновка, Михайловка, Новониколаевка, Ривне.



Повреждено 66 гражданских объектов — 36 жилых домов, медицинские учреждения, предприятие, админздания, магазины, учебные заведения, автотранспорт, критическую инфраструктуру.

В Мирнограде россияне ударили авиабомбой «УМПБ Д-30СН» по остановке общественного транспорта. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения, среди них — ребенок.

В Константиновке оккупанты сбросили авиабомбу «КАБ-500» на предприятие — убили двух гражданских лиц и троих ранили.

По Лиману РФ нанесла удары авиабомбами «ОДАБ-1500», «ФАБ-250» и РСЗО «Ураган». Ранены семь жителей.

На Новониколаевку оккупант направил ракету «Х-35» — травмирован мирный житель.

Еще двое мирных жителей получили ранения — в Леонидовке и Часов Яре.