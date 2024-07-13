За добу російські війська зруйнували та пошкодили 36 житлових будинків в Донецькій області

У поліції Донецької області розповіли, якою зброєю російські війська атакували регіон протягом п'ятниці, 12 липня.



Як повідомлялося, армія РФ атакувала 17 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, села Діброва, Зоря, Леонідівка, Маринівка, Михайлівка, Новомиколаївка, Рівне.



Пошкоджено 66 цивільних об'єктів: 36 житлових будинків, медичні установи, підприємство, адмінбудівлі, магазини, навчальні заклади, автотранспорт, критичну інфраструктуру.

У Мирнограді росіяни вдарили авіабомбою УМПБ Д-30СН із зупинки громадського транспорту. Загинуло четверо людей, дев'ятеро дістали поранення, серед них — дитина.

У Костянтинівці окупанти скинули авіабомбу КАБ-500 на підприємство — вбили двох цивільних та трьох поранили.

По Лиману РФ завдала ударів авіабомбами ОДАБ-1500, ФАБ-250 та РСЗВ «Ураган». Поранено сімох жителів.

На Новомиколаївку окупант спрямував ракету Х-35 — травмовано мирного жителя.

Ще двоє мирних жителів зазнали поранень — у Леонідівці та Часовому Яру.