Главное за день: Росармия приближается к трассе «Константиновка-Покровск». Обстрел автобуса в Мирнограде

Общество
Областные энергооператоры будут применять три очереди отключений в субботу, 13 июля, с 14:00 до конца суток. До 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.
Боевые действия
По данным аналитиков DeepState, войска РФ продвинулись возле Воздвиженки на Покровском направлении в Донецкой области. Российские силы продолжают постепенно приближаться к трассе «Константиновка-Покровск».
Под обстрел попал автобус обогатительной фабрики «Свято-Варваринская» в Мирнограде. Погибли три работника предприятий «Метинвест Покровскуголь». Кроме того, ранения различной степени тяжести получили трое рабочих. Среди других раненых жителей города — 16-летний парень, а также еще восемь человек в возрасте от 20 до 62 лет.
В Донецкой области погиб полицейский Дмитрий Петренко — российский дрон атаковал машину, в котором находился правоохранитель.
Окраины Славянска Донецкой области были атакованы дронами в ночь на 13 июля. Из-за попадания поврежден частный дом в районе Славкурорта, без жертв.
Беспилотники атаковали нефтебазу возле Цимлянска в Ростовской области (РФ). Ударные дроны поразили минимум два резервуара с топливом. Начался пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Местные власти сообщают, что площадь пожара на нефтебазе составила 200 м².
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