На ряде направлений в Донецкой области продолжаются бои — где пытаются продвинуться оккупанты

Войска РФ продвинулись возле Воздвиженки на Покровском направлении в Донецкой области, сообщает DeepState.

На карте аналитического проекта видно, что российские силы продолжают постепенно приближаться к трассе «Константиновка-Покровск».

На этом же направлении россияне продвинулись в Новоселовке Первой.

На Северском направлении войска РФ продвинулись в Раздоловке.

На Торецком направлении войска РФ имели прогресс в районе Юрьевки.

Силы Обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка — села в Харьковской области на границе с Россией.



Как сообщил Генштаб ВСУ, за пятницу оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиаудара с использованием 94 УАБов. Кроме этого, совершили почти 5 тысяч обстрелов, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня.