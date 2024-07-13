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Головне за день: Росармія наближається до траси «Костянтинівка-Покровськ». Обстріл автобуса у Мирнограді

13 липня 2024, 23:27

Головне за день: Росармія наближається до траси «Костянтинівка-Покровськ». Обстріл автобуса у Мирнограді

Суспільство

 Обласні енергооператори будуть застосовувати три черги відключень у суботу, 13 липня, з 14:00 до кінця доби. До 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, війська РФ просунулися біля Воздвиженки на Покровському напрямку на Донеччині. Російські сили продовжують поступово наближатися до траси «Костянтинівка-Покровськ».

Під обстріл потрапив автобус збагачувальної фабрики «Свято-Варварінська» у Мирнограді. Загинули троє працівників підприємств «Метінвест Покровськвугілля». Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали троє робітників. Серед інших поранених жителів міста – 16-річний хлопець, а також ще вісім людей віком від 20 до 62 років.

На Донеччині загинув поліцейський Дмитро Петренко — російський дрон атакував машину, в якій знаходився правоохоронець.

Окраїни Слов'янська на Донеччині були атаковані дронами в ніч на 13 липня. Попаданням пошкоджено приватний будинок у районі Славкурорту, без жертв.

Безпілотники атакували нафтобазу біля Цимлянська у Ростовській області (РФ). Ударні дрони вразили щонайменше два резервуари з паливом. Почалася пожежа. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Місцева влада повідомляє, що площа пожежі на нафтобазі склала 200 м².

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