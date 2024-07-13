Среди погибших от обстрела в Мирнограде есть работники горных предприятий

Стали известны подробности российского обстрела Мирнограда Донецкой области вечером 12 июля.



Под обстрел попал автобус обогатительной фабрики «Свято-Варваринская», сообщили в компании «Метинвест». Погибли три работника предприятий «Метинвест Покровскуголь». Кроме того, ранения различной степени тяжести получили трое рабочих.

В полиции Донецкой области ранее рассказали, что на месте погибли трое мужчин, среди них — 42-летний водитель автобуса. Женщина скончалась в больнице.

Среди других раненых жителей города — 16-летний парень, а также еще восемь человек в возрасте от 20 до 62 лет.