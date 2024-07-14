Росіяни захопили селище під Волновахою — аналітики

Російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.
«Ворог окупував Урожайне», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, росіяни просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці.
Наразі тривають бої у Залізному та Кліщіївці.
Раніше ми писали, що війська РФ просунулися біля Воздвиженки на Покровському напрямку Донецької області.
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