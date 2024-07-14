Росіяни захопили селище під Волновахою — аналітики

РФ окупувала Урожайне. Фото: скрин

Російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



«Ворог окупував Урожайне», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, росіяни просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці.





Наразі тривають бої у Залізному та Кліщіївці.



Раніше ми писали, що війська РФ просунулися біля Воздвиженки на Покровському напрямку Донецької області.