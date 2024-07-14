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Росіяни захопили селище під Волновахою — аналітики

14 липня 2024, 11:22

Росіяни захопили селище під Волновахою — аналітики

РФ окупувала Урожайне. Фото: скрин РФ окупувала Урожайне. Фото: скрин

Російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.

«Ворог окупував Урожайне», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці.



Наразі тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Раніше ми писали, що війська РФ просунулися біля Воздвиженки на Покровському напрямку Донецької області.

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