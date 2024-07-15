Армия РФ за сутки потеряла 1200 военных и 62 артиллерийских системы

Работа ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки состоялось 114 боевых столкновений и общие потери российских захватчиков составили 1200 человек и 62 артиллерийских системы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем докладе.



«Кроме того наши воины обезвредили восемь танков, 15 боевых бронированных машин, два средства ПВО, 41 БпЛА, две ракеты, 85 автомобилей и три единицы специальной техники», — говорится в докладе.



Также вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника.



Ранее ВСУ показали ликвидацию пункта российских военных в Макеевке Луганской области.