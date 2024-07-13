ВСУ показали ликвидацию пункта российских военных в Макеевке Луганской области

Российские войска прорываются в село Макеевка Луганской области. Об этом свидетельствует видео, опубликованное украинскими военными. Военнослужащие 115-й бригады ВСУ показали видео с дрона — на дом, где прятались российские военные сброшена фугасная бомба.

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что РФ продолжает атаковать на данном направлении. За сутки на Лиманском направлении оккупант атаковал 17 раз в районах поселков Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу. В частности Макеевка подверглась российским авиаударам.



О полноценном заходе оккупационных войск в Макеевку ВСУ не сообщали.