Армія РФ за добу втратила 1200 військових та 62 артилерійські системи

Робота ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень, а загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб і 62 артилерійські системи. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своїй доповіді.



«Крім того, наші воїни знешкодили вісім танків, 15 бойових броньованих машин, два засоби ППО, 41 БпЛА ОТР, дві ракети, 85 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки», — йдеться у доповіді.



Також вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ та шість районів зосередження особового складу противника.



Раніше ЗСУ показали ліквідацію пункту російських військових у Макіївці Луганської області.