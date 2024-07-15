В Україні мобілізація у травні та червні зросла вдвічі порівняно з попередніми двома місяцями – Reuters

Українські військові. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у квітні знизив призовний вік до 25 років і підписав зміни у порядку мобілізації, які набули чинності у травні, зобов'язавши чоловіків віком до 60 років оновлювати особисті дані у пунктах призову чи онлайн. Про це пише видання Reuters.

Незважаючи на те, що дані про вербування залишаються «оповитими таємницею воєнного часу», деякі політичні та військові чиновники заявили, що зміни, включно з кампанією зі збільшення добровільного набору, повернули мобілізаційні зусилля через два місяці.

Українські військові у письмовій заяві виданню Reuters повідомили, що рівень призову підвищився більш ніж вдвічі у травні та червні порівняно з попередніми двома місяцями, не надавши цифр. Спікер Генштабу ЗСУ Богдан Сеник назвав це «позитивною тенденцією». Середній вік мобілізованого залишився тим самим – близько 40 років.

Нагадаємо, що Росія у травні та червні втратила рекордну кількість військових в Україні.