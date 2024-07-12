Россия в мае и июне потеряла рекордное количество военных в Украине – британская разведка

В мае и июня среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными в Украине увеличились до максимумов в ходе конфликта – 1262 и 1163 соответственно. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В общей сложности РФ, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 000 человек личного состава за последние два месяца. Рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль остальной линии боевого соприкосновения.

Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность РФ использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию боевого соприкосновения.

Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Москва продолжает пытаться массой захватить украинские позиции.

Напомним, что российская армия в штурмах города Торецк Донецкой области теряет свои лучшие подразделения.