Очередной удар российских войск по Лиману: ранены 5 человек

По меньшей мере 5 человек ранены в результате обстрела Лимана Донецкой области днем 15 июля.

Российские войска сбросили на город две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Об этом сообщили Донецкой областной военной администрации. Ранения получили 5 человек в возрасте от 27 до 50 лет.

Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом.



В прошлый раз российские войска сбросили авиабомбу на Лиман Донецкой области.



Ранее мы писали, что россияне ударили по Мирнограду двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. В результате обстрела разрушен подъезд пятиэтажного дома. В результате авиаобстрела российских оккупантов погибла 40-летняя женщина. Семеро жителей получили ранения: 60 и 84-летние мужчины и пять женщин в возрасте 34, 40, 53,70, 82 года. Поисково-спасательные работы в пятиэтажном доме в Мирнограде продолжаются. Под завалами могут находиться два человека.





