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Черговий удар російських військ по Лиману: поранено 5 людей

15 липня 2024, 19:04

Черговий удар російських військ по Лиману: поранено 5 людей

Черговий удар російських військ по Лиману: поранено 5 людей

Щонайменше 5 людей поранені внаслідок обстрілу Лимана Донецької області вдень 15 липня. 

Російські війська скинули на місто дві 250-кілограмові керовані авіабомби. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Поранені 5 людей віком від 27 до 50 років. 

Пошкоджені 3 магазини, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок.

Минулого разу російські війська скинули авіабомбу на Лиман Донецької області.

Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Мирнограду двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку. Загинула 40-річна жінка. Семеро людей поранені: 60 та 84-річні чоловіки та п'ять жінок у віці 34, 40, 53,70, 82 роки. Пошуково-рятувальні роботи у п'ятиповерховому будинку у Мирнограді тривають. Під завалами можуть перебувати двоє людей.

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