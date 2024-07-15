Черговий удар російських військ по Лиману: поранено 5 людей

Щонайменше 5 людей поранені внаслідок обстрілу Лимана Донецької області вдень 15 липня.

Російські війська скинули на місто дві 250-кілограмові керовані авіабомби. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Поранені 5 людей віком від 27 до 50 років.

Пошкоджені 3 магазини, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок.



Минулого разу російські війська скинули авіабомбу на Лиман Донецької області.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Мирнограду двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку. Загинула 40-річна жінка. Семеро людей поранені: 60 та 84-річні чоловіки та п'ять жінок у віці 34, 40, 53,70, 82 роки. Пошуково-рятувальні роботи у п'ятиповерховому будинку у Мирнограді тривають. Під завалами можуть перебувати двоє людей.