РФ обстреляла Мирноград: под ударом жилой дом

14 июля в городе Мирноград Донецкой области были слышны взрывы. В одной из местных групп сообщили, что российские оккупанты атаковали жилой дом.



«В Мирнограде россияне попали в многоэтажку», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что оккупационные войска за 13 июля обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом оказались четыре района, в частности, Волновахский, Бахмутский, Покровский и Краматорский. Есть жертвы, десятки поврежденных домов и зданий.