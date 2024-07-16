В результате обстрела Мирноградской громады вспыхнул пожар

Российская армия за прошедшие сутки, 15 июля, ударила по Мирноградской громаде Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«За минувшие сутки в очередной раз оккупанты совершили обстрел нашей громады. Ситуация под контролем Мирноградской городской военной администрации. Без разрушений», — говорится в сообщении.



Спасатели ликвидировали пожар. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что 14 июля россияне ударили по Мирнограду двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. Погибли трое людей — 40-летняя женщина, 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, а также семеро жителей получили ранения: 60 и 84-летние мужчины и пять женщин в возрасте 34, 40, 53,70, 82 года.