Внаслідок обстрілу Мирноградської громади спалахнула пожежа

Російська армія минулої доби, 15 липня, вдарила по Мирноградській громаді Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Минулої доби вкотре окупанти здійснили обстріл нашої громади. Ситуація під контролем Мирноградської міської воєнної адміністрації. Без руйнувань», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежу. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що 14 липня росіяни вдарили по Мирнограду двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Загинули троє людей: 40-річна жінка, 67-річна жінка та 69-річний чоловік, а також семеро жителів дістали поранення: 60 та 84-річні чоловіки та п'ять жінок віком 34, 40, 53,70, 82 роки.