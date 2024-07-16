В Донецкой области ввели экстренные отключения электричества

В Донецкой области введены экстренные отключения света из-за увеличения дефицита электроэнергии в Донецкой области введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



«Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что отключений электроэнергии в сентябре-октябре не будет в том случае, если не будет новых атак на инфраструктуру, а ремонты на энергоблоках АЭС будут завершены вовремя.