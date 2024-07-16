Дефіцит енергії у системі збільшився: вночі стався збій у роботі обладнання на одному з енергооб'єктів — «Укренерго»

В Україні збільшився дефіцит енергії у системі

Компанія «Укренерго» сьогодні повідомила, що вночі стався збій у роботі обладнання на одному з енергооб'єктів країни. Внаслідок цього у системі збільшився дефіцит електроенергії.

Наголошується, що аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині 16 липня запроваджені екстрені відключення світла через збільшення дефіциту електроенергії. Таке розпорядження надала НЕК «Укренерго». Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.