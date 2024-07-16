Россияне утром обстреляли село в Кураховской громаде

Российские войска утром, 16 июля обстреляли село Степановку Кураховской громады Донецкой области. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«Сегодня на рассвете состоялся обстрел окрестностей села Степановка. Без пострадавших», — написал он.



Кроме того, по словам Падуна, в течение суток состоялся авиаудар КАБ по окрестностям села Анновка, также россияне дважды атаковали город Горняк, били из ствольной артиллерии. В зоне поражения окраины населенного пункта.



Ранее мы писали, что российская армия за 15 июля ударила по Мирноградской громаде Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар.