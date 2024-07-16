Росіяни вранці обстріляли село в Курахівській громаді

Російські війська вранці, 16 липня, обстріляли село Степанівку Курахівської громади Донецької області. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Сьогодні на світанку відбувся обстріл околиць села Степанівка. Без постраждалих», — написав він.



Крім того, за словами Падуна, протягом доби відбувся авіаудар КАБом по околицях села Ганнівка, також росіяни двічі атакували місто Гірник, били зі ствольної артилерії. У зоні ураження околиці населеного пункту.



Раніше ми писали, що російська армія за 15 липня вдарила по Мирноградській громаді Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа.