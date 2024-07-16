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Верховная Рада отменила переход на летнее и зимнее время. Когда украинцы в последний раз переведут стрелки часов

16 июля 2024, 15:39

Верховная Рада отменила переход на летнее и зимнее время. Когда украинцы в последний раз переведут стрелки часов

Результаты голосования Верховной Рады за законопроект об отмене перевода времени в Украине. Фото: Ярослав Железняк Результаты голосования Верховной Рады за законопроект об отмене перевода времени в Украине. Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как рассказал Железняк, за этот законопроект в целом проголосовал 261 нардеп.

«То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время. И дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет», – отметил он.

Напомним, что Литва пообещала передать Украине энергетическое оборудование на более чем 50 млн евро.

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