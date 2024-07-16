Верховна Рада скасувала перехід на літній та зимовий час. Коли українці востаннє переведуть стрілки годинників

Результати голосування Верховної Ради за законопроєкт про скасування переведення часу в Україні. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні із зимового на літній. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Як розповів Желєзняк, за цей законопроєкт загалом проголосував 261 нардеп.

«Тобто цього року ми ще останньої неділі жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час із 2025-го не буде», – зазначив він.

Нагадаємо, що Литва пообіцяла передати Україні енергетичне обладнання більш ніж на 50 млн євро.