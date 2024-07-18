ЗСУ не дали армії РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: знищено колону бронетехніки та піхоту

Наступ армії РФ на українські позиції на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Три танки та два БТР із піхотою кинули росіяни для прориву оборони 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у 79-й ОДШБр.

Колону бронетехніки українські бійці зупинили за допомогою протитанкових мін та ударних дронів. Так, три танки знищено, два БТР пошкоджено. Російську піхоту, яка вижила і кинулася в розсипну, добили скидами з БПЛА.

Нагадаємо, що світанку 18 липня українські десантники відбили штурм позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку, внаслідок чого окупанти та їх техніка знищені.