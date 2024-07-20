Зеленский и Трамп пообщались по телефону — о чем договорились

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.



«Сегодня мы с президентом Украины Зеленским провели очень хороший телефонный разговор... Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он обратился ко мне, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и прекращу войну, которая стоила стольких жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и заключить соглашение, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — написал он в социальной сети Truth.



В ходе разговора, как сообщил президент Украины, он отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку Америки в защите свободы и независимости Украины.



«Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку нападения на него в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», — написал Зеленский в социальной сети Х.



Он отметил, что договорился Трампом обсудить на личной встрече, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».



Как сообщалось, бывший президент США заявлял, что закончит войну к моменту своей инаугурации в январе.



Украина не собирается идти на компромиссы с Россией, отказываясь от каких-либо территорий ради прекращения войны. Об этом ранее заявили в Офисе президента.