В Дональда Трампа стреляли на предвыборном митинге: как себя чувствует будущий кандидат в президенты

На Трампа было совершено покушение. Фото: скрин

На бывшего президента США и одиозного политика Дональда Трампа было совершено покушение. Это произошло во время митинга в штаге Пенсильвания. Об этом сообщают Associated Press, The New York Times, The New-York Post.



Как только Трамп вышел на сцену, были слышны звуки, похожие на стрельбу. На лице у экс-президента было немного крови, к нему сразу поспешила Секретная служба США, его эвакуировали с места инцидента.





По предварительным данным, нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который стрелял из автоматической винтовки AR-15 с крыши одноэтажного здания. Парня убили на месте сотрудники секретной службы. Также сообщается, что в результате стрельбы был убит один из зрителей, также есть пострадавший.



К слову, за день до стрельбы, Крукс записал видео, в котором рассказал, что ненавидит Трампа и всех республиканцев.





В американской прессе отмечают, что стрельбу расследуют как покушение на убийство.



В свою очередь, Трамп успел прокомментировать этот инцидент, заявив, что в него выстрелили и пуля попала в «верхнюю часть правого уха», также он «услышал свистящий звук, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пронзила кожу».



«Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране. На данный момент ничего не известно о стрелке, который сейчас мертв», — отметил он.



Нынешний американский глава Джо Байден осудил стрельбу и добавил, что молится за Трампа и его семью.



«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, мы ждем дополнительной информации. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как нация, чтобы осудить его», — приводит слова Байден The New York Times.