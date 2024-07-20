Зеленський та Трамп поспілкувалися телефоном: про що домовилися

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.



«Сьогодні ми з Президентом України Зеленським провели дуже гарну телефонну розмову... Я вдячний Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як ваш наступний Президент Сполучених Штатів, принесу мир усьому світу і припиню війну, яка коштувала стільки життів і зруйнувала безліч безневинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і укласти угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання», — написав він у соціальній мережі Truth.



Під час розмови, як повідомив Президент України, він відзначив життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку Америки у захисті свободи та незалежності України.



«Я говорив з Дональдом Трампом, щоб привітати його з висуванням від Республіканської партії та засудити жахливий замах у Пенсільванії. Я побажав йому сил та абсолютної безпеки надалі», — написав Зеленський у соціальній мережі Х.



Він зазначив, що домовився Трампом обговорити на особистій зустрічі, «які кроки можуть зробити світ справедливим та по-справжньому міцним».



Як повідомлялося, 45-й Президент США заявляв, що закінчить війну на момент своєї інавгурації у січні.



Україна не збирається йти на компроміси з Росією, відмовляючись від будь-яких територій задля припинення війни. Про це раніше заявили в Офісі Президента.