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Дроны ударили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ: там начался пожар

22 июля 2024, 09:37

Дроны ударили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ: там начался пожар

Беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области России. Фото: местные телеграм-каналы Беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области России. Фото: местные телеграм-каналы

В ночь на 22 июля в Морозовске Ростовской области вблизи военного аэродрома прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Ночью в Ростовской области звучали сирены. Россияне объявили тревогу из-за угрозы БпЛА.

Впоследствии в сети стали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске в Ростовской области. Местные жители сообщали об атаке дронов.

Так, на одном из видео можно услышать звук, напоминающий пролет беспилотника, а впоследствии можно увидеть и сам дрон.

Позже в Морозовске раздались взрывы. Местные жители в сети отмечали, что они произошли вблизи военного аэродрома.

В частности, на одном из видео после «прилета» видно, как поднимается густой столб дыма. Как отмечают авторы, дрон попал в цистерну.

Как отметил местный губернатор, над областью якобы уничтожено 47 беспилотников. О попадании в сообщении речь не шла. В то же время российские власти рассказали о «падении обломков».

Расстояние от линии боевых столкновений в Донецкой и Луганской областях до Морозовска составляет приблизительно 270 километров.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 22 июля, средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 75 БпЛА. По данным оборонного ведомства РФ, 47 БпЛА «перехвачены» над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БпЛА над акваториями Черного и Азовского морей.

Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Предварительно, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ.

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