Дрони вдарили по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ: там почалася пожежа

Безпілотники атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Фото: місцеві телеграм-канали

У ніч проти 22 липня у Морозівську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом піднявся дим. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вночі у Ростовській області звучали сирени. Росіяни оголосили тривогу через загрозу атаки БПЛА.

Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозівську у Ростовській області. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Так, на одному з відео можна почути звук, що нагадує проліт безпілотника, а згодом можна побачити сам дрон.

Пізніше у Морозівську пролунали вибухи. Місцеві жителі у мережі зазначали, що вони сталися поблизу військового аеродрому.

Зокрема, на одному з відео після «прильоту» видно, як піднімається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон влучив у цистерну.

Як зазначив місцевий губернатор, над областю нібито знищено 47 безпілотників. Про влучання у повідомленні не йшлося. Водночас російська влада розповіла про «падіння уламків».

Відстань від лінії бойових зіткнень на Донбасі до Морозовська становить приблизно 270 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 22 липня, засобами ППО РФ перехоплено та знищено 75 БПЛА. За інформацією оборонного відомства РФ, 47 БПЛА «перехоплені» над Ростовською, один над Бєлгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями та вісім над Краснодарським краєм, а також сімнадцять БПЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Декілька гучних вибухів пролунало над Туапсе. Попередньо, у місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ.