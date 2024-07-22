В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану

Персонал мариупольской больницы, где отказались принимать беременную женщину в тяжелом состоянии. Фото: кадр из видео

В оккупированном Мариуполе беременную женщину доставили на машине скорой помощи в больницу №2. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По словам мужа, жена находится на шестом месяце беременности. Женщине стало плохо, после чего она начала терять сознание. Но в больнице ее не хотели принимать, потому что там якобы принимают только женщин с беременностью до 24 недель.

«На скорой помощи нас привезли в эту проклятую поликлинику, где они имеют целое отделение гинекологии, но даже стон боли у медицинского персонала не вызывал малейшего сопереживания», – рассказал мужчина.

Когда он начал снимать и возмущаться, медработница позвала вооруженного охранника.

«Медицина в оккупации остается на критически низком уровне. Врачей не хватает, оборудования нет. Мариупольцы месяцами не могут попасть к "узким специалистам". Неоднократно жители жаловались и на невозможность вызвать "скорую помощь"», – отметили в мэрии Мариуполя.

Напомним, что в больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником.