У Маріуполі вагітну жінку у тяжкому стані відмовилися приймати у лікарні та викликали охорону

Персонал маріупольської лікарні, де відмовилися приймати вагітну жінку у тяжкому стані. Фото: кадр із відео

В окупованому Маріуполі вагітну жінку доставили машиною швидкої допомоги до лікарні № 2. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

За словами чоловіка, дружина перебуває на шостому місяці вагітності. Жінці стало зле, вона почала непритомніти. Але в лікарні її не хотіли приймати, бо там нібито приймають лише жінок із вагітністю до 24 тижнів.

«Каретою швидкої нас привезли до цієї проклятої поліклініки, де вони мають ціле відділення гінекології, але навіть стогін від болю у медичного персоналу не викликав найменшого співчуття», – розповів чоловік.

Коли він почав фільмувати та обурюватись, медпрацівниця покликала озброєного охоронця.

«Медицина в окупації залишається на критично низькому рівні. Лікарів не вистачає, обладнання немає. Маріупольці місяцями не можуть потрапити до вузькопрофільних спеціалістів. Неодноразово жителі скаржилися і на неможливість викликати швидку допомогу», – зазначили у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що у лікарні окупованого Донецька стався конфлікт між «ветераном СВО» та старшокласником.