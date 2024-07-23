Российские войска ударили по Марганцу: пострадали дети

Россияне обстреляли Марганец. Фото: Сергей Лысак

Город Марганец Днепропетровской области попал под российский обстрел. В результате атаки трое детей получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«По городу российская армия ударила дроном-камикадзе. Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один — 13-летний», — отметил он.



По словам Лысака, детей госпитализировали, у них состояние средней тяжести.



Кроме того, повреждены частные дома.



Ранее мы писали, что российские войска 14 июля обстреляли Никополь из артиллерии. В результате ударов двое людей пострадали.