Російські війська вдарили по Марганцю: постраждали діти

Росіяни обстріляли Марганець. Фото: Сергій Лисак

Місто Марганець Дніпропетровської області потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки троє дітей поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«По місту російська армія вдарила дроном-камікадзе. Осколкових поранень зазнали два хлопці 14 років і один 13-річний», — зазначив він.



За словами Лисака, дітей госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Крім того, пошкоджені приватні будинки.



Раніше ми писали, що російські війська 14 липня обстріляли Нікополь з артилерії. Внаслідок ударів двоє людей постраждали.