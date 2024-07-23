На Донецком направлении ВСУ из HIMARS поразили российскую контрбатарейную РЛС

Украинские военнослужащие продолжают атаковать позиции российских оккупантов. Недавно стало известно, что Силы обороны уничтожили редкую российскую контрбатарейную РЛС 1К148 «Ястреб-АВ». Это произошло в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



«HIMARS поразил редкую российскую контрбатарайную РЛС 1К148 «Ястреб-АВ» в тылу оккупантов на Донецком направлении», — написал он.



Справка



1К148 Ястреб-АВ — новый комплекс артиллерийской разведки российской армии, который поступил на вооружение артиллерийских подразделений российских войск после начала полномасштабного вторжения.



Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, определяя точные координаты позиций.



Комплекс «Ястреб-АВ» размещается на четырехосном шасси БАЗ-6910-025. Задняя часть шасси отдана под размещение антенного поста с полотном большой площади.



Ранее мы писали, что на Луганщине украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российский БпЛА «Zalа». Спецоперация была совершена бригадой «Помста».



Кроме того, украинским военнослужащим удалось сбить очередной российский Су-25 в Донецкой области во вторник, 23 июля. Спецоперацию провели воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.