На Донецькому напрямку ЗСУ з HIMARS вразили російську контрбатарейну РЛС

Українські військовослужбовці продовжують атакувати позиції російських окупантів. Нещодавно стало відомо, що Сили оборони знищили рідкісну російську контрбатарейну РЛС 1К148 «Яструб-АВ». Це сталося на Донеччині. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.



«HIMARS вразив рідкісну російську контрбатарайну РЛС 1К148 «Яструб-АВ» у тилу окупантів на Донецькому напрямку», — написав він.



Довідка



1К148 Яструб-АВ — новий комплекс артилерійської розвідки російської армії, який надійшов на озброєння артилерійських підрозділів російських військ після початку повномасштабного вторгнення.



Радіолокаційний комплекс з фазованими антеними ґратами здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, визначаючи точні координати позицій.



Комплекс «Яструб-АВ» розміщується на чотиривісному шасі БАЗ-6910-025. Задня частина шасі віддана під розміщення антенного поста з полотном великої площі.



Раніше ми писали, що на Луганщині українські прикордонники за допомогою FPV-Дрону знищили російський БПЛА Zalа. Спецоперацію було здійснено бригадою «Помста».



Крім того, українським військовослужбовцям вдалося збити черговий російський Су-25 у Донецькій області у вівторок, 23 липня. Спецоперацію провели воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.