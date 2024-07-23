Под звуки артиллерии: экипаж «Белый ангел» вывез четырех человек из Торецка

Прошла эвакуация из Торецка. Фото: полиция

Российские оккупанты ежедневно атакуют Торецк Донецкой области. Недавно полицейский экипаж «Белый ангел» вывез из населенного пункта гражданских и двух собак. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Из Торецка под мощным артобстрелом экипаж полиции «Белый ангел» вывез четырех человек и двух собак», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в городе продолжает проживать около 5 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что к ним каждый день приходить от 100 до 200 сообщений от жителей с призывом помочь эвакуироваться в более безопасные города Украины.



Ранее мы писали, что из Торецкой громады Донецкой области эвакуировали 64 жителя. Спецоперацию провела спасательная группа «Феникс».