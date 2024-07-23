Під звуки артилерії: екіпаж «Білий янгол» вивіз чотирьох людей з Торецька

Пройшла евакуація із Торецька. Фото: поліція

Російські окупанти щодня атакують Торецьк на Донеччині. Нещодавно поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз з населеного пункту цивільних та двох собак. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«З Торецька під потужним артобстрілом екіпаж поліції «Білий янгол» вивіз чотирьох людей та двох собак», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у місті продовжує проживати близько 5 тисяч людей.

У відомстві зазначили, що до них щодня надходитиме від 100 до 200 повідомлень від мешканців із закликом допомогти евакуюватися до більш безпечних міст України.



Раніше ми писали, що з Торецької громади Донецької області евакуювали 64 жителі. Спецоперацію провела рятувальна група «Фенікс».