Окупанти намагаються оточити частину ЗСУ біля Прогресу, але наказу про відхід немає — DeepState

Росіяни намагаються оточити частину угруповання ЗСУ. Фото: DeepState

Російські окупанти намагаються оточити частину угруповання Сил оборони поблизу села Прогрес. При цьому, наказу про відхід українських військових з цього району немає. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



«До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. На південь від Лозоватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати низку позицій на захід від висоти 236.9», — йдеться у повідомленні.



За словами аналітиків, ЗС РФ намагається підійти до села Іванівка.



Як зазначається, оперативно-тактична ситуація стала критичною на вихідних через хаотичний догляд однієї з піхотних бригад. Своєю чергою, 47 ОМБр, яка прийшла на допомогу, не змогла стримати противника.



«Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництва батальйонів. Останні підтримують їх, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні — до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їхні командири поранені чи загиблі», — написали в DeepState.



Фахівці припускають, що може повторитися ситуація, яка сталася у лютому цього року на позиції «Зеніт» в Авдіївці.



«Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на кілька годин у тактиці», — заявили військові аналітики.



Крім того, за попередніми даними, росіяни просуваються у Вовче, щоб відновити штурмові дії. Це створює ще низку додаткових проблем у подальшій обороні.



Раніше ми писали, що росіянам вдалося окупувати Прогрес.