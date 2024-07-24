В захваченном Донецке жители Кировского района перекрыли улицу из-за отсутствия воды

В Донецке люди перекрыли дорогу. Фото: соцсети

Жители Кировского района временно оккупированного Донецка 24 июля перекрыли улицу в городе из-за отсутствия водоснабжения. Об этом передают российские СМИ.



Люди заблокировали движение автомобилей и требовали вернуть воду. Некоторые не видели воду в кранах с 2022 года.



На встречу с жителями приехали представители «Воды Донбасса» — пообещали решить вопрос в течение нескольких дней. Подчеркнули, что распределят подачу так, чтобы раз в три дня в квартирах людей появлялась вода.



Накануне местные СМИ сообщали, что часть оккупированной Донецкой области осталась без воды «из-за проблем с электроснабжением», которые, в свою очередь, были якобы вызваны аномальной жарой.



Накануне сотрудник «Военно-строительной компании» доложил о давлении на насосной станции в районе села Троицкое в Ростовской области. Выяснилось, что неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе возле хутора Едуш — она находится в 50 метрах от автотрассы. В результате произошел разрыв трубопровода. Водоснабжение на оккупированную часть Донецкой области по водоводу «Дон-Донбасс» остановлено.

