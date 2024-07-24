У захопленому Донецьку жителі Кіровського району перекрили вулицю через відсутність води

У Донецьку люди перекрили дорогу. Фото: соцмережі

Жителі Кіровського району тимчасово окупованого Донецька 24 липня перекрили вулицю у місті через відсутність водопостачання. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Люди заблокували рух автомобілів та вимагали повернути воду. Дехто не бачив води з-під кранів із 2022 року.



На зустріч із мешканцями приїхали представники «Води Донбасу» — пообіцяли вирішити питання протягом кількох днів. Наголосили, що розподілять подачу так, щоб раз на три дні у квартирах людей була вода.



Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли, що частина окупованої Донецької області залишилася без води «через проблеми з електропостачанням», які зокрема були спричинені аномальною спекою.



Напередодні співробітник «Військово-будівельної компанії» доповів про тиск на насосній станції в районі села Троїцьке у Ростовській області. З'ясувалося, що невідомий перекрив засувку на трубопроводі біля хутора Єдуш — вона за 50 метрів від автотраси. Внаслідок цього стався розрив трубопроводу. Водопостачання на окуповану частину Донецької області водоводом «Дон-Донбас» зупинено.

