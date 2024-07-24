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До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мін'юст

24 липня 2024, 13:46

До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мін'юст

Зі Збройними силами України уклали контракт сім жінок, які відбували покарання у в'язниці. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом за умовно-дострокове звільнення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

«Прийнятий Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до армії не лише чоловікам, а й жінкам. Проте раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватися до армії. Зараз є рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ», — заявила вона.

Зазначимо, що вже 6 101 засуджених виявили бажання приєднатися до лав Збройних Сил України. 3 823 особи вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

Раніше ми писали, що станом на 30 травня в Україні 775 засуджених поповнили лави Збройних сил України, також відомо, що до суду подано 2 402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані.

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