Армия РФ разрушила Торецк на 70%: сколько человек остается в городе

Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать Торецк Донецкой области, город разрушен на 70%. Эвакуация гражданского населения продолжается. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Почти все прифронтовые города — уничтожены. На примере города Торецк на 70% город уничтожен», — сказал он.



Филашкин отметил, что из Торецка за две недели были эвакуированы около двух тысяч жителей. Сейчас в городе остаются 3,5 тыс. людей.



Кроме того, начальник Донецкой ОВА рассказал о ситуации в городе Часов Яр, где продолжаются активные бои, а в самом населенном пункте остаются более полсотни людей.



«530 человек осталось в городе Часов Яр. Сейчас заехать в город Часов Яр почти невозможно, потому что все дороги простреливают. И ствольной артиллерией, и FPV-дронами. Они отслеживают, когда заезжают наши эвакуационные колонны и они их тоже обстреливают», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что 21 июля прошла эвакуация местных жителей Донецкой области в западный регион Украины. Среди них — 29 детей.