Армія РФ зруйнувала Торецьк на 70%: скільки людей залишається у місті

Російські окупанти продовжують щодня атакувати Торецьк Донецької області, місто зруйноване на 70%. Евакуація цивільного населення продовжується. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Майже всі прифронтові міста — знищені. На прикладі міста Торецьк на 70% місто знищено», — сказав він.



Філашкін зазначив, що з Торецька за два тижні було евакуйовано близько двох тисяч мешканців. Нині у місті залишаються 3,5 тис. людей.



Крім того, начальник Донецької ОВА розповів про ситуацію в місті Часів Яр, де продовжуються активні бої, а в самому населеному пункті залишаються понад півсотні людей.



«530 людей залишилося в місті Часів Яр. Зараз заїхати до міста Часів Яр майже неможливо, бо всі дороги прострілюють і ствольною артилерією, і FPV-дронами. Вони відстежують, коли заїжджають наші евакуаційні колони, і вони їх теж обстрілюють», — резюмував він.



Раніше ми писали, що 21 липня відбулася евакуація місцевих жителів Донецької області до західного регіону України. Серед них — 29 дітей.