Чехія на 2025 рік готує нову ініціативу з постачання снарядів Україні. Що відомо

Артилерійські снаряди. Фото: Getty Images

Чеська Республіка розпочинає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під робочою назвою «Ініціатива-2025». Про це у коментарі чеському виданню Deník N повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Radio Prague International.

За її словами, це природне продовження механізму, що вже працює.

«Крім того, що раніше донори виділять кошти, то швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – заявила Чернохова.

Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії зараз збирає інформацію від компаній зброї про те, що вони можуть наступного року поставити в Україну.

Чехія знову виступить посередником між донорами – європейськими країнами та п'ятьма компаніями, які вже постачали снаряди в рамках першої ініціативи з боєприпасів. Компанії продовжать постачання наступного року.

Нагадаємо, що Україна вже отримала першу партію артилерійських снарядів із чеської ініціативи.